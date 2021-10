Pegognaga (Mantova) - Un nuovo impianto di accumulo elettrochimico, progettato dalla società Italy Solar Generation One Limited, nascerà nel Mantovano, a Pegognaga. A darne l'annuncio è stato l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, sottolineando che comunque serviranno interventi 'governativi' per compensare il consumo di suolo previsto per quest'installazione.

La struttura consisterà in una serie di batterie agli ioni di litio posizionate all'interno di 12 container, con annessi trasformatori, sistemi di conversione, quadri elettrici e apparecchiature d'interfaccia. Il sistema di accumulo sarà allacciato alla rete nazionale con un elettrodotto in cavo interrato da lungo circa 1 chilometro. Per questo, "proponiamo al Ministero della Transizione Ecologica che, nel provvedimento autorizzativo finale, si prevedano interventi di riqualificazione naturalistica in aree collocate nel Comune di Pegognaga", specifica l'assessore regionale.