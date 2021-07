Mantova 21 luglio 2021 - Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti della ''Volante'' sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata in Questura: era scoppiata una violenta lite in strada tra due anziani - un uomo e una donna - scoppiata per motivi imprecisati Gli agenti, giunti immediatamente sul posto per porre fine alla lite e capirne le ragioni, per prima cosa hanno sentito il cittadino che aveva segnaalto l'accaduto: due persone si trovavano ancora all'interno del giardino pubblico, urlando e picchiandosi. Una volta individuata e avvicinata la coppia di anziani, gli agenti riportavano la calma e, dopo averli identificati, ricostruivano insieme ai due protagonisti della vicenda quanto accaduto.

Marito e moglie, rispettivamente di 76 e 72 anni, confermavano lo scontro, sia verbale che fisico, fortunatamente senza gravi conseguenze, dovuto al fatto che l'uomo, dopo aver mentito alla moglie, come di consueto si era recato in un bar dove abitualmente è solito sperperare i risparmi familiari al videopoker. Quindi l'esasperata moglie aveva deciso di pedinarlo per poi, una volta sorpreso ''in flagranza'', provare a farlo ragionare. Di tutta risposta, invece, la donna veniva strattonata ed aggredita dall'anziano coniuge, oramai ossessionato dal gioco d'azzardo.



Nessuno dei due protagonisti ha voluto sporgere formale denuncia, ma la donna ha voluto ringraziare i poliziotti per l'intervento. L'uomo ha ammesso di sperperare i soldi al videopoker, vizio ripreso appena il lockdown si era allentato. La Questura ha ritenuto opportuno informare della vicenda i Servizi Sociali comunali, per cercare di dare il necessario aiuto all'anziana coppia, in considerazione della complessa ed oramai non più sostenibile situazione familiare.



''Questa vicenda conferma quanto da tempo già era stato possibile riscontrare: l'allargamento, cioè, verso le aree tradizionalmente più indifese, costituite soprattutto da minori ed anziani, della degenerazione patologica del gioco d'azzardo - ha evidenziato il

Questore di Mantova Paolo Sartori -. Si tratta di un problema che viene assai spesso tenuto nascosto, anche per vergona, da chi ne è vittima e dai familiari, i quali non sanno come affrontare efficacemente la situazione e come reagire allorché l'anziano è oramai precipitato in una spirale senza via d'uscita. In questi casi, pertanto, è fondamentale l'intervento dei Servizi Sociali, ai quali è opportuno rivolgersi, con la collaborazione delle famiglie, nell'ottica di poter individuare una soluzione efficace''.