Ostiglia (Mantova), 16 novembre 2020 - Anche se positivi al Covid hanno deciso di passare la notte da un loro amico, ma la rimpatriata si è trasformata in una rissa violenta. E' accaduto a Ostiglia: un gruppo di maghrebini residenti in Veneto, violando la quarantena e i divieti posti pe rla Lombardia, ha raggiunto un connazionale a Ostiglia.

Nella tarda serata però all'interno del gruppo un banale litigio è finito a coltellate. L'intervento dei carabinieri di Borgo Mantovano ha evitato per un soffio il peggio. Chiamati da uno degli stranieri, i militari hanno trovato un ragazzo di 24 anni ferito alla testa nell'appartamento lordato di sangue. Il suo aggressore, un 28enne del Magherb, si era chiuso in una stanza dopo aver tentato di lavare in bagno un coltello usato per l'aggressione. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio e trasferito nel carcere di Mantova. La sua vittima è invece finita in ospedale con una ferita guaribile in 10 giorni e due settimane di prognosi.