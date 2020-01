Mantova, 1 gennaio 2020 - Beatrice Scolletta, 24 anni, di Roma, è Miss 365 by Miss Italia 2020 e in settembre parteciperà alla finale nazionale di Miss Italia. Gareggerà in una sola serata, l’ultima, quella decisiva, in diretta televisiva. Ci andrà con fascia Miss 365. L’annuncio della vittoria di Beatrice, mamma di due bambini, è stato dato da Amadeus durante la trasmissione “L’Anno che verrà” su Rai 1 dopo il botto di mezzanotte.

Tuttavia la mantovana Rebecca Puci, 22 anni, e l’altra romana Margot Truffa, 18, seppur sconfitte nella volata decisiva possono gioire, per loro il Capodanno 2020 è magico: la patron Patrizia Mirigliani ha deciso di ammetterle alla fase finale nazionale di settembre (si svolgerà probabilmente ancora a Jesolo). E’ un bel premio per le piazzate. Rebecca e Margot dovranno però combattere in prefinale nazionale con altre numerose bellezze per guadagnare il posto da titolare nella finale in diretta televisiva. Apprendere al primo dell’anno di essere tra le protagoniste di Jesolo, seppur con lo step di prefinale da superare, è una cosa che entusiasma da matti Rebecca Puci, 170 centimetri, capelli neri e occhi marroni. Il titolo Miss 365 lo ha assegnato una giuria tecnica creata dalla Miren, l’agenzia di Patrizia Mirigliani. Nel 2019 la studentessa di Mantova ha vinto la selezione di Miss Italia alla discoteca Mascara ma poi alle regionali si è dovuta accontentare dei piazzamenti. Settimane e settimane di gare non le hanno garantito il posto a Jesolo. Ora siamo a Capodanno ed è già ammessa alla fase nazionale, e a qualche selezione lombarda di primavera-estate 2020 andrà semplicemente a sfilare come madrina. Non dovendo partecipare alle selezioni Rebecca potrà dedicarsi maggiormente allo studio arrivando più serena a settembre, mese in cui cercherà di conquistare il titolo più prestigioso.

La detentrice del titolo Miss Italia è Carolina Stramare, 20 anni, pavese di Vigevano. Nell’albo d’oro del concorso c’è altresì Loren Cristina Mai di Mantova, prima nell’edizione 1978. Naturalmente l’agente di Miss Italia della Lombardia, Alessandra Riva, è contentissima per l’ammissione di Rebecca alla fase finale nazionale e sta lavorando per una grande edizione 2020. Le ragazze lombarde che non hanno partecipato alla mega-selezione romana di Miss 365 in dicembre stanno già iscrivendosi alle selezioni ordinarie e sono numerose. Alessandra ha già scelto data e location per la prima selezione del 2020: si svolgerà al Bobadilla di Damine (Bergamo) il 21 febbraio.