Mantova, 15 giugno 2019 - Gli occhi azzurri di Carolina Dovera, 20 anni, milanese di Basiglio, brillano di felicità: è lei Miss Mascara. E con lei festeggia l’effervescente mora Giada Bellanova, 21, di Pogliano Milanese. Le bellezze dell’hinterland di Milano hanno dominato la selezione di Miss Italia alla rinomata e affollata discoteca Mascara, alla periferia di Mantova.

Ha organizzato Alessandra Riva in collaborazione col management del Mascara e l’evento ha avuto notevole successo. La dolcissima Carolina e l’appassionata di calcio Giada in classifica hanno preceduto la ginnasta Sara Capanna, 19 anni, statura 1, 74, di Pandino (Cremona); quarta si è classificata la bresciana Alessia Spadaro, 18 anni e 170 centimetri, di Ghedi. Le prime 4 classificate sono ammesse alle finali regionali di Miss Italia. Tuttavia anche la quinta classificata, Annapaola Buoli Comani, 19, di Casalmaggiore (Cremona), un metro e settantacinque, e la ventitreenne bergamasca Giulia Rossi, 23, di Grumello, plurititolata nel ballo caraibico, hanno buone possibilità di guadagnare l’accesso alle regionali in una delle imminenti selezioni. A Miss Mascara hanno partecipato 22 ragazze in rappresentanza di svariate province lombarde, attentamente valutate dalla giuria presieduta dal produttore televisivo Alessio Masotto. C’è stata anche la votazione mediante web non valida per l’ammissione alle finali regionali: Alessia Spadaro, che ha fisico da attrice, è risultata la più votata.

La vincitrice Carolina Dovera assomiglia all’attrice Gloria Guida “E’ una donna bellissima –ha esclamato Carolina, statura 1, 70, che a Basiglio vive con mamma Barbara, architetto, e papà Alessandro, ingegnere – spero di diventare come lei. Sogno un futuro da attrice o modella”. Nella fase del saggio artistico miss Dovera si è esibita nella recitazione. C’è stato thrilling quando per la vittoria sono rimaste in lizza solo Carolina e Giada Bellanova. “La tensione era alta– ha aggiunto Carolina, studentessa universitaria di farmacia a Pavia –, il cuore batteva e quando Alessandra Riva ha annunciato che ho vinto io l’emozione è stata pazzesca. E’ il giorno più bello della mia vita: ho vinto una selezione davanti a ragazze bellissime. Memorizzo la data del mio trionfo: 14 giugno 2019, non la scorderò mai”. Per miss Dovera, tifosa dell’Inter, la strada sembrava mettersi in salita: “Non ho sfilato benissimo, qualche errorino l’ho commesso, per cui non pensavo di vincere, invece ce l’ho fatta. Il sorriso e la semplicità sono state le mie armi vincenti; spero di arrivare in finale nazionale. La Miss Italia delle passate edizioni che preferisco ? Il mio modello è Clarissa Marchese, artisticamente brava e raffinata”. La seconda classificata ha manifestato la felicità correndo ad abbracciare mamma Daniela. “Mi rimprovero solo di aver sorriso poco”, ha detto Giada.

Anche la famiglia di papà Giuseppe Bellanova ha recentemente vissuto giornate emozionanti. Infatti Raul, classe 2000, fratello di Giada, ha giocato come terzino titolare nella Nazionale Under 20 quarta classificata al Campionato del Mondo in Polonia. Raul è cresciuto nel vivaio del Milan ma ora è al Bordeaux, quotata squadra della Ligue 1, la Serie A francese. “Nella prossima stagione andrò spesso a incitare mio fratello in Francia – assicura Giada, statura 1, 73, occhi castano chiari, tifosa dell’Inter come tutta la famiglia – anche perché da grande sogno di diventare giornalista”. Miss Giada è al secondo anno della facoltà di comunicazione, marketing e pubblicità. “In questo periodo ho lavorato spesso come indossatrice. Spero che il concorso Miss Italia mi dia grande slancio in campo professionale”.