Mantova, due giovanissimi svuotano un estintore lungo il binario 1 della stazione. Un 17enne denunciato

Mantova, 10 aprile 2025 – Un minorenne denunciato e un altro giovane ricercato dai carabinieri. È il bilancio del vandalismo di ieri alla stazione ferroviaria di Mantova. Nel tardo pomeriggio il capo stazione ha chiesto l’intervento dei militari all’interno dello scalo perché lungo il binario 1, dopo aver forzato un armadietto, due ragazzi avevano prelevato e utilizzato un estintore riversando a terra la schiuma. Poi si sono nascosti nei bagni pubblici. Uno di loro, un 17enne di Roncoferraro, è stato fermato da una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova, e denunciato alla Procura per i minori per danneggiamento e getto pericoloso di cose, mentre sono in corso i dovuti accertamenti per risalire all’identità dell’altro giovane.

Presa banda di ladri

Ma i carabinieri di Mantova hanno avuto il loro da fare anche con una serie di furti. Nei giorni scorsi alcuni esercizi commerciali nelle piazze San Giorgio, Silone e Giotto, nel comune di San Giorgio Bigarello, sono stati “visitati” da ignoti malfattori che, dopo aver forzato porte e finestre, si sono introdotti in vari negozi e uffici, portando via macchine fotografiche, denaro contante, prodotti cosmetici e altro.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, su disposizione del Comandante Provinciale Colonnello Vincenzo Di Stefano, hanno organizzato specifici servizi preventivi. Nella notte tra lunedì e martedì scorso, proprio in quel comune, era in atto un servizio preventivo svolto dalle Stazioni Carabinieri di Roncoferraro, Marmirolo e dalla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, quando è arrivata al 112 una chiamata da parte di un cittadino, che aveva notato due individui incappucciati entrare all’interno dell’esercizio commerciale “Hair studio” in piazza Giotto. I carabinieri hanno bloccato due uomini, incappucciati e con arnesi da scasso, che nel negozio si sono impossessati di 338 euro prendendoli da un distributore automatico di bevande e da un barattolo per le offerte destinate a un’associazione benefica.

Si tratta di un 31nne e un 30nne georgiani e residenti rispettivamente a San Giorgio Bigarello e Roncoferraro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare due macchine fotografiche, prodotti vari per la cosmesi da donna, prodotti tricologici, articoli per la cura del cane ed integratori vari, risultati essere provento di furto perpetrato nei giorni precedenti presso l’agenzia immobiliare “Tecnorete”, presso l’erboristeria “Salsapariglia” e presso il salone per acconciatura “Giorgia”. Oggi il Giudice del Tribunale di Mantova, dopo aver convalidato l’arresto poiché legittimamente operato dai Carabinieri, ha disposto l’obbligo di dimora per entrambi, e il divieto di uscire dalle rispettive abitazioni dalle 20 alle 7.

Una denuncia per omissione di soccorso

I militari hanno anche denunciato una 41enne marocchina residente a Mantova poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Tutto inizia il 17 gennaio, in Borgo Virgilio, sulla S.P. 62, quando una donna a bordo di un’autovettura Hyunday tampona un Volkswagen Polo. Dopo il tamponamento, la donna anziché fermarsi e prestare soccorso, si allontana repentinamente dal luogo del sinistro. Sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio, per i rilievi del caso. Dopo gli opportuni accertamenti e le indagini, i militari hanno denunciato la 41enne. A bordo della Polo c’erano una 60enne e una 19enne, entrambi di Mantova, rimaste leggermente ferite, ricorrendo alle cure dei sanitari e riportando alcuni giorni di prognosi.