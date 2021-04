Mantova, 28 aprile 2021 - Favorire lo sviluppo delle imprese creative e culturali. Incoraggiare la ricerca e la sperimentazione artistica per valorizzare il territorio e supportare l'integrazione sociale. Realizzare prototipi di spazi per le città del futuro. Sono gli obiettivi di Lunetta Cultural Camp, il bando promosso dall`associazione Caravan SetUp con il patrocinio del Comune di Mantova, come progetto di rigenerazione, all`interno dell'attività pluriennale di "Lunetta quartiere dell'arte urbana 21/25". Il Cultural Camp è il culmine di un ciclo di lavori partito nel 2016 che coinvolge la comunità di Lunetta, quartiere popolare della periferia Nord di Mantova, nato negli anni Sessanta come zona dormitorio, oggi popolato da 4.000 abitanti e 18 etnie diverse, e teatro da 6 anni del Festival di Arte Urbana Without Frontiers - Lunetta a Colori.



Il bando Lunetta Cultural Camp, da lunedì 3 maggio 2021, è rivolto a creativi di ogni settore (artisti, designer, attori, scrittori, film-maker) a cui affidare in comodato d'uso gratuito per 1 anno (con possibilità di rinnovo per 1 o 2 anni) spazi sfitti per trasformarli in studi creativi. I progetti candidati devono essere in grado d'incidere in maniera significativa nel territorio e di rispondere a criteri di innovazione, condivisione, integrazione e socialità. Non è necessario essere residenti nella provincia di Mantova per partecipare, ma è richiesto il coinvolgimento diretto e la collaborazione attiva con la comunità locale. I vincitori dovranno garantire l'apertura del proprio studio il terzo sabato di ogni mese a partire da giugno 2021 per una giornata di scambio e confronto con gli abitanti del quartiere.



I luoghi individuati per ospitare il Cultural Camp sono due immobili in viale Veneto. Gli spazi si sviluppano su due piani con grandi vetrate e vetrine, e si affacciano sulla passeggiata che fiancheggia l'edificio conosciuto come Cocel. Per inviare la propria candidatura c'è tempo fino al 17 maggio. Fino al 7 maggio, su richiesta, sarà possibile effettuare dei sopralluoghi degli spazi. I vincitori saranno proclamati il 3 giugno e il 19 giugno saranno inaugurati gli atelier in occasione della VI edizione di Without Frontiers.

