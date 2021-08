Mantova, 4 agosto 2021 - Incastrato grazie al Dna. I carabinieri di Mantova hanno denunciato un cinquantenne albanese, pregiudicato, per furto in abitazione. Lo scorso gennaio l'uomo era entrato di notte nell’abitazione di un’anziana e, approfittando della sua assenza, aveva ripulito la casa portando via anche oggetti di valore, tra cui un quadro. Ma nel forzare la finestra il malvivente si era tagliato e aveva lasciato una traccia di sangue che non è sfuggita agli investigatori del'Arma.

Proprio a partire dalla traccia ematica i carabinieri del Ris sono riusciti a risalire al 50enne, attraverso la comparazione con i profili dei pregiudicati già inseriti nella banca dati del Dna. L’uomo è stato quindi rintracciato e denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova e ora dovrà rispondere di furto aggravato in abitazione, per il quale è prevista una pena che può andare da quattro a dieci anni di reclusione.