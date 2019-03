Mantova, 14 marzo 2019 - Tragico incidente nel Piacentino, mercoledì 13 marzo. Un uomo di 75 anni, originario di Mantova, ha perso la vita in uno schianto, lungo la strada del Monte Penice in Valtrebbia. Era in sella a una Honda Cbr 1000 insieme ad altri amici, quando ha perso il controllo ed è caduto. Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma, qui è morto nella notte a causa dei gravi traumi.

© Riproduzione riservata