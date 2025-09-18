Gran Premio Nuvolari, tre giorni nel nome del mito della velocità e delle auto iconiche

Mantova, 18 settembre 2025 - Come da tradizione sarà Mantova la città di partenza e arrivo della edizione numero 35 del Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.
292 equipaggi
Al via 292 equipaggi provenienti da venti Paesi e pronti a percorrere alcune delle strade più suggestive d'Italia per un totale di 1.081 chilometri e 100 prove cronometrate attraversando Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di SanMarino, in un viaggio che unisce automobili, storia e cultura italiana.
Auto da mito
Sono 35 le case automobilistiche presenti in gara, dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti. Quest'anno saranno 90 le vetture anteguerra a prendere parte alla gara, insieme a una significativa rappresentanza di modelli iconici degli anni '50.
Il percorso
- Venerdì 19 settembre la partenza da Mantova, dopodiché la carovana si dirigerà verso Cesenatico, dov'è prevista la prima serata, presso il Grand Hotel da Vinci e, a seguire, il pernottamento a Rimini.
- Sabato 20 settembre da Rimini gli equipaggi si dirigeranno verso la Toscana, l'Umbria e le Marche. Previsti i passaggi da Sant'Angelo in Vado, Sansepolcro, Monte San Savino, Piazza del Campo a Siena e una pausa a Borgo Scopeto, tra i cipressi delle colline senesi. L'arrivo della tappa sarà ancora a Rimini, dove è previsto il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari al Grand Hotel Rimini.
- Domenica 21 settembre gli equipaggi si dirigeranno verso nord, con rientro a Mantova, tra le mura di Piazza Sordello.