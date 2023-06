Goito, furti e rapine in villa: arrestata la Banda dei Quattro VIDEO

In manetta la Banda dei Quattro. Non sappiamo se gli indagati in questa operazione condotta dai carabinieri di Mantova insieme ai colleghi di Fiorenzuola d’Arda fossero a conoscenza della storica Banda dei Quattro, fedelissimi del presidente cinese Mao, oppure fan della Gang of Four, apprezzato gruppo new wave inglese. Di certo sono stati a lungo il terrore di un triangolo di territorio fra Lombardia, Veneto ed Emilia.

Carabinieri (Archivio)

I quattro sono stati arrestati a Goito, nel Mantovano, e a Cadeo, in provincia di Piacenza. Sono accusati di associazione per delinquere, rapina, furti in abitazione, falso materiale e installazione di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni.

L’indagine

L’inchiesta è stata avviata a gennaio scorso, a seguito di numerose denunce di furto in abitazione. A condurla sono stati i carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere. I quattro arrestati sarebbero i responsabili di svariati furti e rapine in abitazione, commessi in orario diurno. Ognuno avrebbe avuto un ruolo ben delineato nell’organizzazione, dall’individuazione degli appartamenti e villette da svaligiare fino al reperimento di targhe truccate da impiegare per “ripulire” le auto di grossa cilindrata usate per i colpi.

Le vetture, per altro, venivano spesso ridipinte con nuovi colori, nel tentativo di renderle meno riconoscibili (la cosiddetta tecnica del wrapping). In una circostanza, i quattro, scoperti dalle vittime, si sarebbero anche finti carabinieri, riuscendo a garantirsi una via di fuga.

Inoltre è stato accertato che gli indagati erano in possesso di apparecchiature con cui intercettavano le comunicazioni radio delle forze dell’ordine.

Le cifre

Nell’ordinanza con cui è stato disposto l’arresto e la detenzione in carcere dei quattro, sono contestati 36 furti in abitazione, fra consumati e tentati, che avrebbero fruttato un bottino complessivo di circa 300.000 euro.

Nel corso delle perquisizioni è stata recuperata parte del provento dei furti e sono state sequestrate le auto utilizzate, nonché strumenti per truccare le targhe e bidoni di vernice con cui riverniciare le quattro ruote