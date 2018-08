Mantova, 30 agosto 2018 - Un altro grande ospite all'Outlet Village: sabato primo settembre, nel regno mantovano dello shopping (via Marco Biagi a Bagnolo San Vito, uscita A22 Mantova Sud), dfpo il concerto di Anastacia arriva Giovanni Allevi, giovane compositore contemporaneo, pianista e direttore d'orchestra, stella internazionale del panorama musicale, che alle ore 21.00, si esibirà gratuitamente nella Piazza Centrale del Village in un concerto per pianoforte con l’Orchestra Sinfonica Italiana, composta da 10 elementi. La Village Night, che avrà inizio alle 19 e terminerà a mezzanotte, nasce con l’intento di proporre al grande pubblico musica, vino e territorio con lo scopo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio mantovano ma anche delle altre “Land” del network nazionale di cui fa parte.

Le isole di degustazione saranno 4, allestite lungo un percorso appositamente studiato, dove si potranno degustare vini di locali ma anche di contaminazione dagli altri Village e birre artigianali. Due isole proporranno degustazioni di vini del territorio Land of Fashion (Friuli: Consorzio Friuli Colli Orientali, Consorzio Friuli Grave e Consorzio del Collio; Toscana: Consorzio Nobile di Montepulciano, Consorzio Chianti Colli Senesi, Consorzio Brunello di Montalcino e Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano; Franciacorta: Tenuta Ambrosini, Bersi Serlini, La Costa di Ome, Bonfadini e La Montella; Puglia: Torrevento, Produttori Vini Manduria, Schola Sarmenti e San Marzano). La terza isola sarà dedicata a 10 cantine del Territorio che fanno parte del Consorzio Vini Mantovani: Lebovitz, Carpi e Sorbara, Gonzaga, Virgili, Bugno Martino, Colli Morenici, Bertagna, Borgo la Caccia, Cattani e Gozzi. La quarta isola invece ospiterà degustazioni di birra artigianale: L’Olmaia, Manerba Brewery, Gilac, BirrApulia, Kukà, Birra del Bosco e Birrificio di Montepulciano.

La degustazione itinerante avverrà con l’acquisto di tre gettoni al costo di 10 euro: 2 di questi spendibili nelle quattro isole di assaggio vino e birra e 1 da utilizzare all’interno dei punti di ristoro del Village, dove si potranno gustare monoporzioni di piatti studiati appositamente per l’appuntamento enogastronomico. Le degustazioni saranno anche accompagnate dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e dalle ore 22.30 alle ore 24.00, dalla street music e da un Dj Set con la modella dj MariKa. Per l’occasione tutti i negozi rimarranno aperti fino alle ore 24.00.