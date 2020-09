Mantova, 17 settembre 2020 - Rinviato causa Covid 19 (doveva tenersi a maggio) il Food & Scienze festival di Mantova torna in città dal 2 al 4 ottobre. La quarta edizione della kermesse che mette in risaldo la ricerca scientifica applicata all'agricoltura e all'alimentazione si articolerà in uan settantina di eventi ai quali parteciperanno molti autorevoli esponenti internazionali della ricerca, dell'università, della cultura.

La vetrina mantovana, che verrà aperta dalla ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova e dal suo predecessore oggi europarlamentare Paolo De Castro, ha individuato nella 'Metamorfosi' la parola guida dell'anno della pandemia. E non ha rinunciato agli eventi in presenza, pur dovendo rispettare le rigide regole del distanziamento.

Tra gli ospiti si annoverano il premio Nobel per la pace Riccardo Valentini (lo vinse nel 2007 come membro dell'Ipcc sul cambiamento climatico), i divulgatori internazionali Naomi Oreskes, Eva Kondorosi , Wim de Vries e Dominique Brossard; ricercatori sul campo come il direttore dell'orto botanico di Parma Renato Bruni o Giorgio Vacchiano, che a Milano studia lo sviluppo forestale. I nomi di personaggi di fama che daranno il loro contributo potrebbe continuare a lungo. Per trovare l'elenco completo e i temi sui quali di articola il festival (clima, suolo e territorio, comunicazione, spreco, genetica, alimentazione, scienza in cucina sono i principali) si può consultare il sito mantovafoodscience.it. Gli eventi della kermesse sono tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatorio: saranno prenotabili sulla WebApp del Festival dal 24 settembre.