Milano, 8 ottobre 2018 Nato dalla collaborazione tra la Regione Lombardia, le Camere di Commercio di Cremona e Mantova e Unioncamere Lombardia, il 'Festival della mostarda' tocca quest'anno la sua quarta edizione, presentata, stamattina, a Palazzo Lombardia, alla presenza dell'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. "In questi anni la Regione Lombardia sara' attiva per valorizzare le eccellenze del territorio - ha detto l'assessore -. I prodotti agroalimentari sono sempre piu' strumento di promozione turistica, in particolar modo quelli che sono figli di una tradizione e che offrono esperienze sensoriali uniche. La mostarda ne è un esempio, perchè racchiude la storia, i sapori e le materie prime di un territorio".

"Vogliamo dialogare con le associazioni di categoria, le Camere di commercio e gli altri Enti istituzionali, per fare rete e fare in modo che nessuna energia vada sprecata - ha aggiunto Rolfi -. Le sfide che dobbiamo affrontare in un mercato globalizzato sono

difficili e solo se puntiamo su una seria azione comune possiamo vincerle". Il 'Festival', alla cui presentazione hanno partecipato anche il presidente della Camera di Commercio di Cremona e Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, il presidente della Camera di Commercio di Mantova Carlo Zanetti, l'assessore al Commercio di Cremona Barbara Manfredini e la studiosa di storia di cucina cremonese Acrla Bertinelli Spotti, punta a celebrare un grande classico della tradizione lombarda attraverso due weekend all'insegna della cultura e della gastronomia nei luoghi più suggestivi delle due citta'. Incontri, degustazioni, talk show, laboratori per bambini ed eventi culturali con la partecipazione di chef, produttori e critici gastronomici: tutto questo e molto altro ancora e' quanto offerto al pubblico per l'edizione 2018.

La mostarda, che negli ultimi anni ha riconquistato un ruolo di primo piano nella cucina italiana, sara' protagonista dapprima a Mantova: nel weekend del 13 e 14 ottobre 2018 i visitatori potranno godere di un ricco calendario di iniziative tra cui la visita guidata a Palazzo Andreani che sabato 13 ottobre aprira' le porte al pubblico dalle 16 alle 18. Il Festival proseguira' nel weekend successivo, 20 e 21 ottobre, nella suggestiva cornice di Cremona, presso il PalaMostarda, nei Giardini Pubblici di piazza Roma. La citta' del violino proporrà un ricco programma di incontri e dibattiti incentrati sulla tradizione e l'impiego della mostarda in cucina, oltre a momenti dedicati ai piccoli visitatori che potranno divertirsi con i laboratori 'Mostarda kids'.