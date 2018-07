Poggio Rusco (Mantova), 30 luglio 2018 - Presi due spacciatori nordafricani a Poggio Rusco. Durante un servizio antodroga i carabinieri della stazione di Poggio Rusco hanno arrestrato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne di origini nord africane notato mentre passava un involucro in cellophane in un’auto che, dopo una verifica eseguita sul posto, è risultato centenere 0,60 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione nella casa dello spacciatore dove sono stati trovati 6 ovuli di hascisc per un peso complessivo di 46,78 grammi, un bilancino di precisione, un involucro con 0,60 grammi di cocaina, 1 telefono cellulare e 160 euro in contanti.Nella stessa operazione i militari hanno anche identificato e denunciato una seconda persona presente nell’abitazione, un 41enne di origini nord africane, trovata in possesso di 490 euro proventi dall’attività di spaccio. Lo spacciatore arrestato è stato poi portato alla casa circondariale di Mantova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

HA COLLABORATO TOMMASO PAPA