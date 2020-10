Castiglione delle Stiviere (Mantova), 29 ottobre 2020 - Infortunio mortale questa mattina alla Cifa di Castiglione delle Stiviere. A perdere la vita un lavoratore di un'impresa esterna. Sul poto, riferisce l'Areu, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco: le autorità competenti stanno ancora ricostruendo quanto accaduto.

La vittima è un operaio di 45 anni residente a Olgiate Olona, in provincia di Varese. Era al lavoro, quando è stato schiacciato da un pezzo in produzione. Il 45enne è stato portato in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso, ma è morto poco dopo. "Attendiamo di conoscere meglio la dinamica dell'infortunio - afferma Andrea Donegà, segretario generale della Fim Cisl Lombardia -. Ci stringiamo ai familiari del lavoratore colpito e sollecitiamo una volta di più un'azione sinergica per porre fine al dramma degli incidenti e dei morti sul lavoro". "Nel periodo gennaio-agosto 2020 in Lombardia nel settore industria e artigianato abbiamo contato circa 17.000 infortuni (il 25% del totale) di cui ben 68 con esito mortale (il 35% del totale). Numeri drammatici, considerato anche il lockdown, che necessitano un'azione di sinergia tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, rafforzando anche l'attivita' ispettiva e aumentando le risorse per interventi di formazione e sensibilizzazione",