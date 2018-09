Guidizzolo (Mantova), 15 settembre 2018 - Ancora un arresto per sfruttamento della mano d'opera nelle campagne del Mantovano. I carabinieri ne hanno contati già otto in due mesi e il fenomeno non diminuisce anche se la stagione dei raccolti è al tramonto. L'ultimo caporale finito in manette è un 41enne extracomunitario che approfittava del lavoro di due operai stranieri.

I lavoratori raccoglievano ortaggi sotto il sole per pochi euro al giorno, non avevano alcuna assicurazione né garanzie sanitarie. Per il caporale è scattato l'arresto come prevedono le più recenti e severe norme del codice penale, oltre a una sanzione pecuniaria di 8200 euro.