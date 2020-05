Mantova, 9 maggio 2020 - Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga (Mantova) e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova in due aziende agricole a Magnacavallo. Idnetificati una ventina di braccianti agricoli, in gran parte extracomunitari di cui tre senza permesso di soggiorno e quindi totalmente sconosciuti sia all'Inps che all'Inail. Quattro persone sono state denunciate: tre, compreso un marocchino ritenuto il 'caporale', per violazione dell'articolo 603 bis del Codice Penale (Caporalato) ed una per occupazione di cittadino straniero privo di permesso di soggiorno.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso le due attività imprenditoriali elevando sanzioni amministrative per 49.000. Altre tre attività sono state sospese per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. I tre immigrati irregolari sono stati invitati a presentarsi in questura a Mantova per regolarizzare la loro posizione. I controlli, con la regia della Prefettura si sono intensificati in questo periodo di emergenza coronavirus.