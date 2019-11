Mantova, 5 nopvembre 2019 - Poste Italiane comunica che l’Ufficio Postale di Asola, in viale della Vittoria 19, non sarà operativo dal 7 fino al 28 novembre per consentire la realizzazione di lavori infrastrutturali.

Per garantire la continuità del servizio a partire sempre dal 7 novembre sarà attivo un Ufficio Postale Mobile, posizionato nel parcheggio in prossimità dell’ufficio postale, che sarà a disposizione della clientela fino al termine dei lavori. L’ufficio postale mobile è una struttura ad alta tecnologia, dotata di due sportelli al pubblico, che opera in tempo reale sulla rete di Poste Italiane. L’ufficio è in grado di fornire l’insieme dei servizi erogati da Poste, comprese le operazioni in tempo reale. E’ accessibile come un normale sportello ed è dotato di particolari sistemi di sicurezza.

Sarà a disposizione dei clienti dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.35 il sabato. Nel periodo di esecuzione dei lavori non sarà attivo l’Atm Postamat. L’ufficio postale di Asola riaprirà regolarmente al pubblico venerdì 29 novembre.