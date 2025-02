Anziana chiama il 112: “Mi sento molto sola”. Due carabiniere le portano dolci e affetto

Roncoferraro (Mantova), 27 febbraio 2025 – Una donna di 90 anni di Roncoferraro non ne poteva più di sentirsi sola. E così ha composto il 112, chiedendo l’aiuto dei carabinieri. È successo un paio di sere fa e quello che è accaduto dopo è una storia che scalda il cuore. L’operatore dall’altra parte del telefono ha capito che non si trattava di una richiesta di pronto intervento, ma una richiesta psicologica. A quel punto una pattuglia composta da due carabiniere della stazione di San Benedetto Po, impegnata in un servizio perlustrativo di controllo del territorio, si è presa in carico l’anomalo intervento.

Non sono stati azionati né lampeggianti e né sirene, ma solo grande umanità, buon senso e tanto amore. Un maresciallo e un carabiniere, le componenti femminili della pattuglia, hanno suonato il campanello dell’anziana signora, intorno alle 21. La donna era ancora sveglia, stava guardando la televisione. Ma aveva bisogno di compagnia, aveva bisogno di parlare e di sfogarsi.

E così ha preso subito confidenza con le due donne in uniforme che, grazie al loro tratto e la loro sensibilità, hanno messo a proprio agio l’anziana. È proprio lei che ha raccontato di essere vedova e di soffrire tremendamente di solitudine a seguito del decesso di una delle due figlie. Maresciallo e carabiniere hanno offerto cioccolatini all’anziana che ha voluto condividere con le sue ospiti. Dolcezza nella dolcezza. Dopo aver trascorso un po’ di tempo con l’anziana in solitudine, le due carabiniere l’hanno abbracciata e baciata, riprendendo il turno di servizio.