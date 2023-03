Affitti in nero per oltre 230mila euro, nei guai coppia a Mantova

Affitti



Avrebbero intascato oltre 230mila euro in tre anni (dal 2019 al 2022) affittando in nero o non dichiarando i proventi delle locazioni di diversi appartamenti di cui erano proprietari a Mantova. Nel mirino della guardia di finanza è finita una coppia di coniugi. Le indagini sono partite dai controlli su una società immobiliare (di cui il marito figura come rappresentante legale) proprietaria di sette immobili alla periferia di Mantova, che non presentava le dichiarazioni necessarie. Da qui gli accertamenti delle fiamme gialle, poi estesi anche ai due coniugi, proprietari di altri quattro immobili nello stesso condominio.



I finanzieri hanno constatato come in alcune occasioni gli appartamenti venissero inizialmente affittati in nero e i contratti di locazione registrati solo in un secondo momento, quando gli affittuari avevano bisogno della documentazione per varie necessità, inclusa la possibilità di accedere ai bonus a sostegno dell'affitto. Nonostante le registrazioni dei contratti, i proventi delle locazioni, per importi che arrivavano anche a 600 euro mensili, non venivano comunque dichiarati all'erario dai due coniugi.



Sentiti gli inquilini che si sono avvicendanti nel tempo e avuta da loro la documentazione necessaria, i finanzieri sono riusciti a risalire alla cifra di oltre 230 mila euro percepita dalla coppia. Le violazioni constatate sono state segnalate all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte evase e l'irrogazione delle previste sanzioni, oltre che al Comune di Mantova per i necessari riscontri ai fini della corretta riscossione dei tributi locali.