Zelo Buon Persico, un esempio di civiltà: volontari raccolgono 40 sacchi di immondizia

Volontari raccolgono rifiuti nelle aree verdi

Quindici volontari, due mattine di lavoro contro l’inciviltà degli ecofurbetti e ben 40 sacchi colmi di rifiuti tolti dal verde pubblico. È il bilancio della maxi operazione di pulizia delle ciclopedonali zelasche, che ha avuto per protagonista il piccolo comune di Zelo Buon Persico. L’amministrazione ha lavorato in collaborazione con i comuni di Mulazzano, Cervignano e Casalmaiocco, per promuovere l’iniziativa che ha interessato la strada provinciale 138, Pandina.

Insieme al sindaco Angelo Madonini e agli assessori Daniela Brocchieri e Guido Davoglio, tanti volontari e operatori del comune hanno contribuito all’intervento. È stato ripulito il tratto tra Zelo e Villa Pompeiana, fino alla rotatoria per l’immissione in Cervignano. Ed è stato raccolto davvero molto: lattine, bottiglie di plastica e imballaggi di vari materiali. Le operazioni sono quindi proseguite lungo la ciclopedonale da Villa Pompeiana e Mignete.

"Il grazie dell’amministrazione comunale va a tutte le persone che hanno dedicato il proprio tempo libero per rendere più vivibili i nostri spazi”, dichiara il sindaco Madonini. “Una bella dimostrazione di lotta all’inciviltà e che speriamo sia di esempio e che contribuisca ad alimentare la sensibilità per il decoro e il rispetto dei luoghi. Visti i risultati, abbiamo purtroppo toccato con mano che c’è ancora molto lavoro da fare per far crescere e radicare una vera cultura di tutela e promozione dell’ambiente, ma la disponibilità e l’impegno di tanti cittadini, è già di per sé un segnale forte di cambiamento che, come istituzioni, vogliamo cogliere e continuare ad alimentare”.