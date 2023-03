Lodi, rissa tra pakistani e indiani al centro commerciale finisce con un accoltellato

Carabinieri del reparto mobile (foto d'archivio)

Una furibonda lite tra cittadini pakistani ed indiani è finita con un coltello tirato fuori da uno dei contendenti che ha colpito con un fendente il rivale. Rissa, questa sera, attorno alle 19.30, nei pressi del centro commerciale Bennet, lungo la via Emilia, in territorio di San Martino in Strada, alle porte di Lodi.

Non si sa cosa abbia scatenato la baruffa (indiani e pakistani sono storicamente nemici per varie ragioni storiche), fatto sta che dalle parole il gruppetto è passato subito ai fatti: la contesa non si è limitata a calci e pugni ma uno dei litiganti è rimasto ferito presumibilmente a causa di una coltellata.

L'uomo è rimasto a terra sanguinante mentre gli altri si sono dileguati in tutta fretta. Quando sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118 e i carabinieri infatti c'era solo il ferito dolorante il quale, dopo le prime cure, è stato trasferito all'ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo.