Lodi, aiutò l’amica a superare due concorsi pubblici: condannato l’ex capo dei vigili Fabio Germanà Ballarino

Lodi – Condanna a tre anni e pagamento delle spese giudiziarie per l'ex comandante della polizia locale del comune di Lodi Fabio Germanà Ballarino; due anni, con sempre il pagamento, per G.F.

Questa è la sentenza pronunciata dal presidente Angelo Gin Tibaldi, che diminuisce di un anno la richiesta fatta dal pubblico ministero Giulia Aragno, che aveva chiesto 4 anni di carcere per l'ex comandante e 3 per G.F.

L'imputato, 59 anni, cremonese, aveva guidato la sede di via Cadamosto dal 2017 all'ottobre 2021, ed è accusato di falso ideologico e rivelazione di segreto d'ufficio. Secondo l'accusa avrebbe favorito G.F nel superare un concorso pubblico, rivelandole in anticipo le risposte alle domande per un posto; questo nel 2020 per il comune di Cornegliano Laudense. Ballarino era componente della commissione d'esame. La donna sarebbe stata favorita anche in un altro concorso nel 2021, poi annullato. I due imputati affermano che non ci sia stato favoreggiamento, ma che al massimo Ballarino ha dato normali consigli sul come prepararsi all'esame, ricordando inoltre che la relazione tra i due non era stabile, che addirittura lei avesse bloccato lui sul cellulare. L'avvocato Massimo Cortellazzi, di Cremona, difende entrambi. Ancora da capire se si intende fare ricorso.