Zuffa nel parcheggio Accoltellato nella lite: migliora il ventisettenne

di Paola Arensi

Sta meglio, dopo essere stato visitato, medicato e dimesso dall’ospedale di Lodi, l’uomo ferito con un coltello, nel tardo pomeriggio di domenica, a Pieve Fissiraga. Per fortuna il ferito ha scampato il peggio, ma ha passato momenti terrificanti. È rimasto ferito nel mezzo di uno scontro tra due gruppi di persone, di nazionalità indiana e pakistana che, per motivi da appurare, al vaglio delle forze dell’ordine, si sono affrontati davanti agli occhi attoniti dei clienti di un ristorante cinese.

I passanti che hanno quindi chiesto aiuto ai carabinieri. Si trovavano nell’area del parcheggio del centro commerciale Bennet di San Martino in Strada, in pieno orario di compere e quindi con la zona piuttosto affollata. Da qui lo scalpore della vicenda. Prima un alterco pesante, poi i presenti sono passati alle mani e dalle vie di fatto, è spuntata una lama. Infine i due gruppi di contendenti si sono dati alla fuga quando un 27enne è rimasto ferito, a terra, sanguinante, dopo essere stato colpito da un coltello. Arma bianca estratta da qualcuno nei momenti di concitazione. Il pakistano ferito è stato presto raggiunto dall’automedica e da un’ambulanza della Croce rossa di Lodi. Dopo le prime medicazioni, ricevute in posto, la vittima è stata trasferita, in codice giallo, al pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore di Lodi.

A seguire si è saputo che l’interessato è stato medicato e dimesso, senza ulteriori conseguenze, dopo alcune ore. Da allora i carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per raccogliere elementi, sono al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto, i motivi dello scontro e soprattutto, per dare un nome alle persone che, nel frattempo, sono fuggite. I due gruppi, infatti, per paura di finire nei guai, si sono presto dispersi nelle aree circostanti, riuscendo a non farsi identificare. Le indagini proseguono serrate.