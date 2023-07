Zuffa al rione Gescal Soccorsi sei giovani

Gavettone non gradito sotto i palazzi, scoppia la zuffa. Nella serata di domenica il soccorso sanitario e i carabinieri della stazione di Sant’Angelo Lodigiano sono intervenuti nel cortile dei palazzi del quartiere Gescal di Sant’Angelo Lodigiano, in via Polli e Daccò, per calmare gli animi e soccorrere i feriti. Secondo quanto ricostruito dai militari, sembra che qualcuno dei numerosi ragazzi presenti abbia lanciato, ad un altro, un gavettone non gradito. Per poi essere rincorso e colpito più volte. Anche alcuni conoscenti hanno partecipato alla zuffa e infine diverse persone sono state viste dai residenti con bastoni in mano, impegnati a malmenare coetanei. La Croce bianca ha mandato sul posto tre ambulanze. Fortunatamente i coinvolti non versavano però in gravi condizioni. Si tratta di persone di 15, 16, 24, 38, 41 e 54 anni. I colpiti sono stati medicati negli ospedali di Lodi e di Pavia. Qualcuno ha anche cercato di calmare i presenti, ma inutilmente. Fino a ieri non erano state sporte denunce. I militari, comunque, hanno lavorato per raccogliere testimonianze e ricostruire la vicenda. P.A.