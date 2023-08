Zelo Buon Persico, muore a 101 anni l'ex combattente Alfio Baraldi

Zelo Buon Persico, 20 agosto 2023 – Onori, a Zelo Buon Persico, per l'ex combattente Alfio Baraldi, che avrebbe compiuto 102 anni il 26 novembre 2023, ma si è spento a 101 primavere.

Si tratta di un ex combattente inviato sul fronte russo, durante seconda guerra mondiale, che ha detto addio alla famiglia, in ospedale a Lodi, oggi, domenica 20 agosto 2023.

"Fulgido esempio di eroismo”

Lo annuncia con sincero dispiacere il sindaco Angelo Madonini, che con l’amministrazione comunale, ha voluto onorarne la memoria negli annunci di cordoglio affissi in paese.

Il primo cittadino ricorda:"Alfio Baraldi è stato un fulgido esempio di eroismo, ma soprattutto, grazie alla sua testimonianza, un monito vivente dell’iniquità di ogni guerra ed in particolare del secondo conflitto mondiale in cui ha combattuto”.

I ricordi di guerra

Un punto di riferimento per la nostra comunità, a cui dobbiamo immensa gratitudine. Questo anche per la generosa condivisione dei suoi ricordi di guerra in un opuscolo, scrigno prezioso di memoria, realizzato con il sostegno delle associazioni d’arma e combattentistiche di Zelo e curato dall’amico Luca Bicchierini".

La pubblicazione era stata presentata a novembre al colonello Alberto Cigognani, comandante provinciale dei carabinieri di Lodi, che aveva raggiunto Baraldi, in occasione dei suoi 101 anni, al Centro anziani “Filo d’Argento” insieme al sindaco Madonini (nella foto).

I funerali di Alfio Baraldi

Il funerale si terrà martedì 22 agosto 2023 e parteciperanno il figlio Alberto, con i familiari, la vicensindaca Daniela Brocchieri ed esponenti del mondo associazionistico. Oltre tanti concittadini che hanno conosciuto e stimato la figura e la storia di Baraldi.