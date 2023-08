Zelo Buon Persico, donna di 71 anni scompare nel nulla: era uscita in bici per andare dalla figlia

Zelo Buon Persico (Lodi), 21 agosto 2023 – Non si trova una donna, scattano le ricerche via cielo e via fiume.

Da domenica 20 agosto 2023 alle 13.30 non è stata più reperibile una donna residente a Zelo Buon Persico.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la signora, di 71 anni, sarebbe uscita in bicicletta, per andare a trovare la figlia in paese, senza però mai arrivare a casa sua. La donna abita nella zona delle scuole, insieme al marito.

Le ricerche si sono quindi via via intensificate. Col trascorrere delle ore, infatti, la preoccupazione dei familiari, che inizialmente hanno cercato di persona la signora, è cresciuta e ora la speranza è di arrivare a un lieto fine.

La scomparsa è stata segnalata ai carabinieri della compagnia di Lodi e da oggi 21 agosto 2023, alle 10.15, per le ricerche, sono stati coinvolti massicciamente anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi.

Gli esperti sono intervenuti con un gommone da rafting e personale Sfa e Sa ( Soccorritore fluviale alluvionale e Soccorso acquatico ), UCL Unità di Comando Locale e due jeep campagnole, oltre al nucleo cinofili , ai sommozzatori, al nucleo elicotteri di Malpensa. Si sta cercando soprattutto nella Frazione Casolate di Zelo Buon Persico e in posto ci sono anche i carabinieri della stazione locale.

Al momento della bicicletta della pensionata non c’è traccia.