Lodi, 21 giugno 2019 - Negare non poteva. Ha ammesso di aver violentato e filmato le tre ragazzine minorenni, il 49enne del Lodigiano accusato di violenza e corruzione di minore e di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Durante l’interrogatorio avvenuto il 14 giugno davanti al gip Luigi Gargiulo, l’uomo non ha potuto negare quello che era agli atti perché ripreso interamente con telecamere a colori.

Nel corso del faccia a faccia con il giudice, l’uomo è apparso lucido, sebbene abbia precisato di essere affetto da una patologia psichiatrica per la quale ha la fobia di uscire di casa (ma non di incontrare persone nel suo ambiente, come infatti faceva con le ragazzine). Un problema accertato clinicamente, il suo, per il quale la difesa ha anche depositato agli atti un certificato medico. In seguito alla patologia di cui soffre, l’uomo risulta essere invalido civile al 75%. Al termine dell’interrogatorio di garanzia, il suo difensore Lorenzo Tornielli aveva chiesto la concessione degli arresti domiciliari, escludendo i pericoli di inquinamento probatorio e di fuga. Elementi che però non sono bastati a convincere il gip dell’opportunità di concedergli la scarcerazione: l’uomo resta dunque a San Vittore in attesa di presentare probabilmente ricorso al tribunale della libertà. Quanto all’utilizzo dei social per adescare le adolescenti, il 49enne ha ammesso soltanto di averle contattate su WhatsApp. «La diffusione a organi di informazione di particolari investigativi che al momento non sono a disposizione neppure della difesa e di ricostruzioni nelle quali il mio assistito non si ritrova assolutamente – si è lamentato l’avvocato Tornielli all’agenzia di stampa Ansa – sono a mio avviso una violazione del segreto istruttorio e potrebbero esporre a rischi l’indagato, la sua famiglia, che si è già sentita sotto pressione nel contesto in cui risiede, e in ultima ipotesi anche le vittime stesse».

Intanri però proseguono gli accertamenti della pm Alessia Menegazzo sul materiale sequestrato durante le indagini, per tentare di accertare se ci siano state altre vittime del presunto pedofilo. L’uomo è incensurato e ha adescato le tre vittime fingendosi una coetanea sull’app di messaggistica istantanea. Una quarta vittima è stata evitata «perché la madre le ha impedito di uscire quando si è accorta di non conoscere la fantomatica “Giulia” con la quale stava chattando», hanno spiegato nei giorni scorsi gli inquirenti.