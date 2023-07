Una voragine si apre in strada a San Colombano: le forze dell'ordine sbarrano il passaggio

San Colombano al Lambro (Milano), 18 luglio 2023 – Voragine nell'asfalto ai piedi della collina, chiusa una porzione di strada. Allarme, in via Capra di San Colombano al Lambro, dove si è improvvisamente formata una voragine. Le cause del danno sono in via di accertamento. La buca in superficie non ha grandi dimensioni ma, dai successivi accertamenti, è stato trovato vuoto il sottosuolo e si è quindi deciso di allargare per ispezionare e sistemare i potenziali pericoli. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati per le possibili conseguenze. I carabinieri della stazione di San Colombano e la polizia locale hanno immediatamente chiuso il passaggio ai veicoli, deviandoli nella vicina via Corridoni o nelle vie dei peschi e dei peri. Così da evitare pericoli e in attesa dell'intervento di una ditta specializzata. L'invito è di prestare attenzione e scegliere passaggi alternativi per salire sulla panoramica e raggiungere viti e Miradolo Terme (Pavia).

Il sindaco Giovanni Cesari è andato sul posto e ha spiegato: "I tecnici della ditta gestore del servizio idrico sono intervenuti per un sopralluogo e hanno messo in sicurezza l'area. Hanno constatato che c'è stata una presunta perdita d'acqua, che ha portato via molta sabbia e allargato la voragine sotto l'asfalto. Nella mattinata di domani 20 luglio interverranno per il ripristino".