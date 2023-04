Volontari e pescatori puliscono il fiume Adda: quintali di rifiuti raccolti in poche ore

Lodi, 2 aprile 2023 - Volontari ripuliscono le rive e il fondale del fiume Adda a Lodi: raccolti e smaltiti quintali di rifiuti e ingombranti. Il triste elenco dell’immondizia recuperata, che testimonia l’inciviltà di tanti, include: decine di pneumatici, mobilio, bottiglie in vetro e plastica, siringhe usate, bombole di gas, reti metalliche e tanti altri scarti di varia natura.

“È stata una pesca prodigiosa” commentano i Pescatori dilettanti di Lodi. Abbiamo dedicato una giornata alla pulizia di rive e letto dell’Adda, complice la secca del periodo, lavorando a bordo delle nostre imbarcazioni - spiegano i volenterosi, capitanati dal presidente Giancarlo Magli -. Decine di pneumatici, lanciati da ignoti, direttamente nel corso d’acqua, sono andate ad aggiungersi ai quintali di scarti trovati lungo le rive dell’Adda in zona Belgiardino e in via Lungo Adda Bonaparte a Lodi in sponda destra. Ma anche in località ‘Due Acque’, alla cava tra Lodi e Boffalora d’Adda, in sponda sinistra”.

I soci dell’Associazione Pescatori Dilettanti si sono dati da fare con le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Adda Sud, alcuni rappresentanti della Federazione della Caccia e quelli dell’Associazione Num Del Burgh: “La quantità e la tipologia di ciò che abbiamo trovato conferma che, purtroppo, la pessima abitudine di abbandonare rifiuti lungo l’Adda, non accenna a diminuire”, commentano amareggiati i partecipanti all’iniziativa.

Al termine dell’operazione, i quintali di rifiuti raccolti dai volontari sono stati accatastati nella zona del Faro a Belgiardino e saranno smaltiti dagli operatori di Linea Gestione, società di A2A. “Il grazie doveroso – ha voluto rimarcare il presidente Magli – va a quanti hanno aderito al nostro invito di dare una bella ripulita alle rive e alle acque dell’Adda, assieme agli enti che hanno reso possibile l’iniziativa: il Parco Adda Sud, il Consorzio Muzza Bassa Lodigiana, la Società Acqua Lodigiana e il Comune di Lodi. Grazie anche agli sponsor privati che hanno contribuito alla piena riuscita delle grandi pulizie di primavera, manifestazione che ha aperto la stagione 2023 dell’Associazione Lodigiana Pescatori Dilettanti”.