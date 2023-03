Volontari per migliorare la città Regolamento in dirittura d’arrivo

"È pronta la bozza di regolamento sulla partecipazione". Ad annunciarlo è Mariarosa Devecchi, assessora alla Partecipazione del Comune di Lodi. Ci sarà quindi finalmente il modo "di coinvolgere, nelle varie attività, i tanti cittadini che si sono offerti, a titolo volontario, di dare una mano all’amministrazione e alla comunità" spiega. "Sono convinta che la corresponsabilità, il concorrere insieme ad altri al raggiungimento di un obiettivo, costituisca una ricchezza per una comunità. Sicuramente le modalità partecipative possono anche trasformarsi in contrasto, generando scontro e screditamento dell’autorità pubblica, ma possono essere e, modalità cooperative a supporto e stimolo di chi, in ogni caso, è comunque chiamato a fare delle scelte" precisa. L’amministrazione comunale vuole quindi avviare meccanismi che, se alimentati, porteranno Lodi non solo alla soluzione di problemi, ma soprattutto a cambiare le posizioni dei vari attori, allineandone gli sforzi, creando fiducia e appartenenza e moltiplicando forme di collaborazione".

Il Comune non era dotato di un regolamento recente sul tema: "Con il supporto dei colleghi di Giunta, abbiamo portato avanti il lavoro di scrittura, già peraltro avviato dalla precedente amministrazione, di un nuovo regolamento. Le risorse economiche, che pure la Giunta aveva individuato e messo in bilancio nello scorcio del 2022, non sono state utilizzate per ragioni relative alla rigidità dei meccanismi amministrativi della Pubblica Amministrazione. Con pazienza, siamo arrivati alla stesura. Seguiranno un passaggio in commissione e poi in Consiglio Comunale". Nel frattempo, l’assessore sta raccogliendo disponibilità di cittadini che si candidano alla cura di parti della città, ad animare le giornate al centro anziani, a partecipare alla progettazione di percorsi importanti per la città. "Tutti segnali di una grande apertura e disponibilità a condividere le responsabilità. Ecco tutto questo in pochi mesi è, secondo me, il segnale di una comunità viva e disponibile. Una ricchezza preziosa, da non perdere" conclude. P.A.