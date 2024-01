Volontari per l’accoglienza nel centro antiviolenza. Boom di iscrizioni al corso

Esaurite in poco tempo le possibili iscrizioni al corso contro la violenza verso le donne di Lodi. Formerà volontarie e volontari per l’accoglienza del Centro antiviolenza ma, anche, permetterà di accrescere la cultura generale su una problematica che, solo uniti, si può combattere. C’è stato un improvviso boom di iscrizioni che ha costretto il centro antiviolenza di Lodi a chiudere i posti disponibili. Un buon segnale. "Il Lodigiano è in prima fila per la parità di genere - commentano i promotori –. A dimostrarlo è il boom di iscrizioni per il corso di formazione promosso dal Centro Antiviolenza di Lodi, che partirà sabato, nella sede di Fondazione Comunitaria di Lodi. In tutto parteciperanno cinquanta persone. "Siamo colpite da questo risultato – spiega la presidente del Centro, Paola Metalla -. Il successo della proposta ci fa piacere. Penso che dipenda da un lato da alcuni recenti episodi di cronaca, come l’omicidio di Giulia Cecchettin, ma anche dal fatto che siamo stati appoggiati dalla Fondazione Comunitaria, che ci ospita nella sua nuova sede di corso Archinti 100 e che ci è vicina per progetti e iniziative". Il corso è stato presentato il 13 gennaio e la sala era gremita. Durante le lezioni, che si terranno il 27 gennaio e poi il 3, 10 e 17 febbraio, le iscritte impareranno cos’è il centro, quale rete esiste sul territorio, cosa devono fare quando ricevono una chiamata d’aiuto, come affrontare persone a disagio o scosse. "Grazie a questa iniziativa ci aspettiamo di trovare nuove volontarie per rendere il servizio di accoglienza e quello di assistenza telefonica ancora più completo – insiste Paola Metalla –. Non so se tutte diventeranno volontarie, ma almeno contribuiranno a diffondere sul territorio la cultura del rispetto delle donne e dei loro diritti".

Anche perché il bisogno è grande, come dimostrano i recentissimi dati diffusi sull’attività dello scorso anno. "Nel 2023 sono stati presi in carico a Lodi 187 casi, ma le richieste di aiuto sono state poco meno di 400 - dichiara la presidente –. Di queste 400 donne in difficoltà, 248 hanno avviato un percorso di prima accoglienza. Solo una parte è sfociata in una presa in carico efficace, promossa di concerto con le realtà che esistono sul territorio". L’obiettivo è far trovare alle donne la forza di reagire. "Uno degli scopi del corso è proprio quello di avere ambasciatori sul territorio, che spieghino quali strutture esistono e come approcciarle – conclude Metalla –. Sarebbe un ottimo risultato se ci fossero dei referenti esterni, quasi delle antenne che registrano i bisogni emergenti e che ci mandano dei segnali. Possono essere persone di sesso maschile". Paola Arensi