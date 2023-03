Vola nel fosso Auto distrutta ma lui è salvo

Un ragazzo di 19 anni su una Punto è uscito di strada ieri verso le 7.30 mentre da Spino d’Adda andava al lavoro a Rivolta. Il giovane, residente a Spino, ha perso il controllo dell’auto a 500 metri dal cimitero di Rivolta, è uscito di strada sulla destra volando in un fosso e ha finito per schiantarsi contro la spalla in cemento del ponticello di accesso alla villa che sorge di lì a pochi metri.

Un impatto devastante, che ha fatto accartocciare l’auto e ha fatto temere conseguenze estreme per il conducente. Nello schianto il ragazzo è rimasto ferito e l’auto ha riportato gravi danni. Sono stati chiamati i soccorsi e in pochi minuti sono arrivate automedica e ambulanza della Croce Bianca di Rivolta, seguite dai vigili del fuoco di Treviglio. Il conducente è stato affidato alle cure dei soccorritori, che l’hanno stabilizzato e poi inviato in ambulanza al San Raffaele di Milano. Nel sinistro il giovane ha riportato svariate fratture ma le sue condizioni non preoccupano i medici, che l’hanno ricoverato.

P.G.R.