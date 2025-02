Vittime di maltrattamenti. Il centro “La metà di niente”: richieste di aiuto aumentate

Violenza contro le donne in aumento nel Lodigiano "cerchiamo nuove volontarie, di lavoro ce n’è molto!". Parte alla fine di questa settimana, il corso di formazione per volontarie, promosso dall’associazione “L’orsa minore“ di Lodi, ente gestore del centro antiviolenza “La metà di niente“ di Lodi. Si cercano nuove leve, pronte a sostenere chi, purtroppo, deve confrontarsi con violenza di genere, a tutti i livelli. Il bilancio degli interventi registrati nel 2024, confrontati con quelli del 2023, parla di un ulteriore aumento del grave fenomeno. Le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Lodi nel 2024, infatti, sono state 396. Per 208 di loro sono stati predisposti percorsi di prima accoglienza (per capire se si trattava di violenza o alta conflittualità) e ci sono state 165 prese in carico. Nel 2023 i contatti erano stati 368, con 248 accoglienze e 187 prese in carico. Poi ci sono ancora donne in fase di accoglienza e si valuterà se prenderle in carico o come agire.

"Nel corso illustriamo il funzionamento del centro antiviolenza e della rete territoriale esistente contro il fenomeno e formare la figura della volontaria – ricorda Paola Metalla (nella foto), presidente dell’associazione “Orsa minore“ –. Sono persone che andranno a seguire, insieme a noi, queste situazioni. Realtà complesse e in cui serve molta delicatezza. Insegneremo anche ad acquisire competenze specifiche sulla violenza di genere (tipologie, caratteristiche, conseguenze, dati del fenomeno), a gestire la reperibilità telefonica e ad acquisire competenze relative alla conduzione del primo colloquio con la donna, sia telefonico, che negli sportelli del centro antiviolenza". Il corso è rivolto a donne di maggiore età, di varie professionalità, interessate alle tematiche a operare con l’associazione in via continuativa e volontaria.

"Non servono requisiti particolari – sottolinea Metalla –. Queste aspiranti volontarie devono solo garantire un approccio equilibrato, non giudicante e consapevolezza del fenomeno. Rispondiamo a richieste d’aiuto da tutta Italia, al numero 3313495221 dalle 9 alle 20, poi subentra la segreteria. L’incontro informativo sarà sabato nella sede di Fondazione comunitaria della provincia di Lodi, dalle 9.30, fino alle 12.30. Sarà una giornata di presentazione, aperta a tutta la cittadinanza. Il corso sarà aperto anche agli uomini, ma solo come uditori, per via di una intesa Stato-Regione che vuole tutto al femminile". Previsti tre moduli: il primo marzo, il 15 marzo e il 29 marzo, sempre in Fondazione, dalle 9.30 alle 13. Al termine si può decidere se prendere in carico chiamate, fare la segretaria o aiutare da altri punti di vista.

Paola Arensi