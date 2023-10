Virus Dengue 30 casi autoctoni: "Ma sono in calo"

"I casi autoctoni di Dengue nel Lodigiano stanno rallentando. Abbiamo avuto l’ultimo ai primi di ottobre e ne è seguita un’ulteriore disinfestazione" per eliminare le zanzare infette. "C’è stata ancora una coda e speriamo che questi siano gli ultimi casi, con le temperature che si abbassano e le zanzare che dovrebbero anche loro andare a diminuire". A tracciare il quadro della situazione è stato Marino Faccini, direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria dell’Ats Milano Città metropolitana. "In realtà non c’è stato un picco, c’è stata una trasmissione che è iniziata ai primi di agosto, poi fino a settembre abbiamo avuto questa trentina di casi, ma l’andamento non è stato come un’onda con una salita e una discesa – ha spiegato –. I casi sono comparsi al ritmo di 1-2, massimo 3, diluiti nell’arco dei due mesi. E non è strano che li registriamo ancora adesso a distanza di tempo in quanto la zanzara che si infetta pungendo una persona malata deve incubare il virus per 8-10 giorni prima di poterlo trasmettere ancora. Poi può pungere una persona e da allora possono passare da 5 a 14 giorni prima che questa sviluppi la malattia". Dunque, "quando parte la zanzara infetta possono passare ancora 2 o 3 settimane prima di vedere il caso". Ad oggi sono una trentina di casi autoctoni confermati per il focolaio in provincia di Lodi. L’età media delle persone che sono state infettate è di 56 anni. "C’è stata una quota di anziani, prevalentemente i ricoverati sono stati nelle fasce d’età più avanzate" ha aggiunto. Nel dettaglio, ha proseguito sempre l’esperto, "i ricoveri sono stati un’esigua minoranza, cioè sei, senza nessuna conseguenza. Non ci sono stati decessi e abbiamo avuto infezioni in persone dai tre agli 88 anni".