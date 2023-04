Violenze in casa e stalking Tre ammoniti

Tre ammonimenti, due in materia di violenza domestica e uno per la condotta di stalking, sono stati emessi dalla questura di Lodi nei confronti di altrettante persone. I primi due, entrambi quarantenni, sono stati responsabili di condotte violente culminate in lesioni ai danni delle rispettive compagne giudicate guaribili in 30 giorni in un caso e in 15 giorni nell’altro. Il terzo “ammonito” è un 24enne, responsabile di condotte moleste e persecutorie ai danni dell’ex fidanzata, seguendola per strada e inviandole numerosi messaggi telefonici di molestia. Tali provvedimenti, precisano dagli uffici di piazza Castello, sono connotati da natura squisitamente preventiva finalizzata all’interruzione di pericolose escalation violente che in alcuni casi hanno purtroppo esiti fatali. Grazie al “protocollo Zeus”, sottoscritto dal questore di Lodi nel settembre 2022 gli ammoniti hanno la possibilità di aderire a un percorso psicologico riabilitativo seguito da CIPM di Milano, per prendere coscienza del loro agire e scongiurare il rischio di recidiva. Sempre la questura ha emesso poi due Avvisi Orali a cambiare condotta per un 19enne trovato con 32 grammi di hashish e di un coltello a scatto e per un sessantenne che, dopo aver abusato di alcolici, aveva dato in escandescenza urlando e inveendo in più occasioni contro gli avventori di vari locali pubblici in cui si trovava. Infine due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in un comune della provincia sono stati adottati, su proposta della Stazione Compagnia carabinieri di Lodi, a carico di un trentasettenne e di un cinquantenne trovati entrambi alla guida di auto e in possesso di cocaina l’uno e hashish l’altro, acquistata nel comune da cui sono stati allontanati e ove si erano recati con il solo intento di approvvigiornarsene.