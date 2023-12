Violenza sull’ex moglie. Straniero va in carcere

Uno straniero 56enne è stato arrestato dai carabinieri, che sono andati a prenderlo a casa. Dovrà scontare sei anni e due mesi di prigione perché riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie. I fatti risalgono al febbraio dell’anno scorso. A quell’epoca l’uomo, già separato dalla moglie, si era presentato per vedere i figli. Una volta in casa, l’aveva insultata e minacciata che, se non fosse tornata con lui, avrebbe fatto una brutta fine. Quindi l’aveva afferrata e portata in camera da letto e, chiusa la porta, aveva approfittato di lei. Una volta liberata, la vittima aveva contattato la sorella, che a sua volta aveva avvertito i carabinieri.

I militari erano andati nell’abitazione della donna, l’avevano portata in Pronto soccorso e poi in caserma per stilare la denuncia. A giugno l’uomo era finito davanti a un giudice che lo aveva condannato a sei anni e due mesi di reclusione, sentenza passata in giudicato e non più appellabile. Venerdì sera i militari di Gussola sono andati a prenderlo e lo hanno accompagnato a Ca’ del Ferro.

P.G.R.