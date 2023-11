Vìola due volte i domiciliari: in carcere

Trascorrerà l’ultimo mese di pena in carcere perché agli arresti domiciliari sembra che non riesca proprio a stare. Il 34enne di Torricella del Pizzo nel giugno del 2017 era stato arrestato insieme ad altre due persone perché trovato in possesso di quattro carabine che erano state rubate pochi giorni prima da un’abitazione di Pizzighettone. Andato a processo nello stesso anno per direttissima, era stato condannato e, quando la sentenza era diventata irrevocabile, il giudice gli aveva concesso gli arresti domiciliari. Ma il 34enne è stato sorpreso a luglio alla guida di un’auto, anche se sprovvisto di patente, e la scorsa settimana ha nuovamente violato l’obbligo di restare in casa facendosi trovare al bar del paese. Per questo motivo il magistrato ha deciso di mandarlo in carcere, dove trascorrerà le ultime settimane di detenzione.

P.G.R.