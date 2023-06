Vigevano, Truffa da Manuale a Coniugi Anziani, Bottino di 2mila Euro

Una truffa da manuale. Ben conosciuta dalle forze dell’ordine, ma purtroppo sempre efficace per i malviventi. Quel che è successo martedì mattina a Vigevano è infatti anche riportato, tra le truffe “più ricorrenti”, nell’opuscolo informativo realizzato di recente dal Comando provinciale dei carabinieri di Pavia, in collaborazione con la Provincia di Pavia, distribuito negli incontri con gli anziani per prevenire simili episodi. Una delle tipologie delle truffe dei “falsi carabinieri”: "In coppia, uno carabiniere e l’altro dipendente comunale o di aziende che rogano servizi, si presentano alla porta con la scusa di effettuare controlli per poi asportare denaro e oggetti di valore". La raccomandazione dell’Arma è quella di chiamare subito il 112, anche solo per verificare la presunta appartenenza alle forze dell’ordine. Purtroppo invece la coppia di anziani coniugi vigevanesi, lei di 87 e lui di 92 anni, ha fatto entrare i due impostori nella loro abitazione, in via Podgora. Il finto tecnico dell’acquedotto è sceso con la donna in cantina per il presunto controllo sulla qualità dell’acqua, mentre il falso carabiniere si faceva mostrare dal 92enne la cassaforte con gioielli e contanti. L’anziana in realtà si è resa conto che il controllo dell’acqua era solo simulato, ma quando ha cercato di raggiungere il marito risalendo dalla cantina è stata trattenuta, per fortuna senza violenza, dal malvivente che ha dato così il tempo al complice di prendere il bottino, per un valore di circa 2mila euro in ori e contanti. Constatato l’ammanco, quando gli impostori si erano già allontanati riuscendo a far perdere le proprie tracce, gli anziani coniugi hanno chiamato i veri carabinieri, intervenuti per il sopralluogo.

Stefano Zanette