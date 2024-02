Vestiti anziché gioie. Traditi dall’allarme

Non gioielli, ma vestiti. I ladri che hanno visitato un appartamento in viale Golgi non hanno trovato oro, che i proprietari non tenevano in casa, ma hanno portato via capi d’abbigliamento e 50 euro in contanti. Il furto è stato messo a segno l’altro nel pomeriggio tra le 14 e le 19, in assenza dei padroni di casa che lo hanno scoperto solo al rientro, trovando tutte le stanze messe a soqquadro. I ladri erano entrati forzando la finestra della cucina, al piano rialzato. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo quando ormai i responsabili erano già lontani.

A Broni invece, intorno alle 20 in via Novarini, i ladri non sono neppure entrati nella casa indipendente che hanno solo tentato di depredare. Per introdursi nell’abitazione hanno infatti forzato la porta finestra del soggiorno ma è scattato subito l’allarme, non solo con la sirena ma anche con il messaggio sul cellulare del padrone di casa, che ha quindi chiamato il 112. In breve sono intervenuti sul posto i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, che hanno accertato che il furto era rimasto solo tentato, con i malviventi fuggiti senza neppure entrare ma riuscendo a dileguarsi facendo perdere le loro tracce.

S.Z.