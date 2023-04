Verso le elezioni amministrative Il centrosinistra affila le armi per riconquistare il Comune

di Mario Borra

Il centrosinistra comincia ad affilare le armi e chiama alla mobilitazione generale per cercare, tra un anno, di riprendersi in mano il comune, tentando di strapparlo al centrodestra, ad oggi in sella con il sindaco Elia Delmiglio. Lunedì sera, nella sede delle associazioni “Al Cubo“, si è tenuta la “serata zero“, un’assemblea alla presenza anche del sindaco di Lodi Andrea Furegato e dell’ex primo cittadino di Crema, Stefania Bonaldi, che è apparso più un evento motivazionale dell’area progressista che organizzativo.

Per quello, l’attesa però non sarà lunga: a maggio cominceranno a formarsi i primi gruppi di lavoro per approfondire diverse tematiche della città e si cercheranno i primi contatti con altre forze politiche per cercare di allargare il campo.

Lunedì sera Furegato e Bonaldi hanno portato la loro esperienza “vincente“ ed hanno messo sul piatto la loro ricetta per governare. "Cercate di allargare la coalizione perchè le liste civiche sono importanti, andate nei quartieri a parlare con i cittadini e per confrontarvi e quando c’è bisogno, bisogna abbiate il coraggio di esporvi su determinate tematiche" sono stati i “consigli“ degli amministratori.

Durante la serata sono intervenuti i consiglieri comunali del gruppo di opposizione di centrosinistra “Tutti Per Casale“ che hanno puntato il dito contro le mancanze dell’attuale amministrazione di centrodestra ("c’è una penuria di progettualità a largo respiro"), ma hanno spronato per il prossimo futuro, dettando le parole d’ordine: partecipazione e coinvolgimento massimo, sforzo programmatico, motivazione. Sullo sfondo rimane, ancora, la questione del candidato sindaco che l’area progressista al momento non ha ancora affrontato.

Restano però come elemento di discussione alcune ipotesi anche suggestive: Massimo Pagani, l’attuale consigliere comunale nonchè ex assessore al Bilancio della vecchia Giunta Concordati, potrebbe, per esempio, essere un nominativo buono da inserire in una rosa di nomi.

L’ex vicesindaco Roberto Ferrari (in corsa alle ultime elezioni regionali, a Casalpusterlengo ha raccolto 546 preferenze) e l’ex assessore Luca Canova saranno sicuramente protagonisti, ma difficilmente “papabili“ al ruolo di candidato sindaco.