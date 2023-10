Venti milioni al parco tecnologico. Imprese innovative in Università

Arexpo, società a partecipazione pubblica impegnata nello sviluppo del Distretto dell’innovazione che sta nascendo nell’area di Expo 2015, investirà 20 milioni nella realizzazione del “Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile“. Il parco tecnologico-scientifico si svilupperà in zona Cravino, su terreno di proprietà dell’Università di Pavia, e accoglierà il “Centro di ricerca e formazione“ (Parco Cardano 1) da 2.400 mq e su 5.385 mq l’infrastruttura per imprese private ed enti (Parco Cardano 2). Il Centro, pronto entro l’autunno 2026 grazie a un finanziamento di 12 milioni della Regione, fornirà alle imprese che vi si insedieranno un contatto con i 18 Dipartimenti dell’Università e gli altri centri di ricerca della città, oltre a occasioni di formazione e didattica mirata. Il Parco Cardano 2 invece accoglierà imprese private ed enti interessati a sviluppare progetti di ricerca applicata.

"Il Parco Cardano porterà imprese innovative nel campus universitario – annuncia il rettore Francesco Svelto – e offrirà opportunità per creare filiere industriali con importanti ricadute sulla ricerca. I temi individuati: nutrizione, farmaceutica e microelettronica. "Per Arexpo il progetto è particolarmente importante – ha aggiunto l’ad Igor De Blasio – perché ci vede protagonisti anche nella nuova veste di sviluppatore diretto, e dà l’opportunità per dimostrare come la ricetta migliore per avere successo sia che pubblico e privato cooperino".

M.M.