Ventenne guida ubriaco. Via la patente

Nei guai un ventenne lodigiano intercettato domenica alle 4.30 del mattino dai carabinieri di Bagnolo sulla Paullese mentre in auto tornare a casa con amici. La pattuglia l’ha fermato e ha chiesto i documenti al conducente, risultato poco lucido. I militari l’hanno quindi sottoposto all’etilometro: aveva alcol nel sangue per 1.30 mg/l. Effettuato questo primo controllo, i militari hanno deciso di dare un’occhiata all’auto e hanno trovato nel bagagliaio una mazza da hockey e nel portaoggetti due petardi. Il giovane non ha saputo dare spiegazioni convincenti. Al ventenne è quindi toccata una denuncia per porto di oggetto atto a offendere e per guida sotto l’effetto dell’alcol. La patente gli è stata ritirata mentre l’auto, intestata ad altri, è stata affidata a uno degli amici che era in grado di guidare.

P.G.R.