Venditori di miscelatori dell’acqua alla porta. L’allarme via social: sono truffatori, non fateli entrare

"Buongiorno, vendiamo miscelatori per l’acqua, ci apre? Vorremmo spiegarle la nostra offerta", ma è una truffa. Allerta a Sant’Angelo Lodigiano, con segnalazioni alle forze dell’ordine ma, per una nuova modalità di raggiro. Per fortuna, al momento, nessun colpo sarebbe andato a segno. "Indossano una mascherina nera, sono vestiti di nero e con cappellino scuro. In mano hanno un blocchetto di fogli" dicono i testimoni. Chi ha dato l’allarme social ha riferito che uno di questi uomini, staccandosi dagli altri due, è rimasto alla guida di una Ford Fiesta blu chiaro metallizzata. Si trattava di persone con accento straniero che, alla richiesta di chiarimenti, sono scappati dalla zona di via Diaz, dove stavano suonando alcuni campanelli, verso il centro. "Una volta in auto, il più alto di loro, intorno ai 50 anni, ha abbassato la mascherina e si è vista una barba incolta". P.A.