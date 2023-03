Vendeva “veri falsi“: denunciato

Un cremasco è caduto nella rete della Guardia di Finanza di Crema perché proponeva e vendeva articoli di note “maison“ a prezzi molto vantaggiosi. Peccato fossero contraffatti. La GdF ha controllato per qualche tempo lo strano traffico. Ben 25 persone residenti in tutta Italia si erano lasciate irretire da annunci via Facebook e Instagram di prodotti d’alta moda a prezzi davvero buoni e avevano fatto acquisti per circa 12mila euro. I finanzieri avevano fatto controllare la merce in vendita dagli esperti delle “maison“ in questione e questi avevano confermato che la merce era contraffatta. A quel punto i finanzieri sono entrati in azione andando a scoprire quale fosse la vera identità del venditore, che si celava sotto falso nome, è straniero e risiede a Crema. Nel corso delle investigazioni è stato possibile sequestrare oltre 300 prodotti contraffatti e ricostruire l’intera filiera del falso, individuando la vendita di circa 45 prodotti contraffatti. Al termine dell’operazione gli acquirenti sono stati multati per 200 euro per aver acquistati oggetti contraffatti, mentre il rivenditore è stato denunciato per il reato di commercio di prodotti con marchi falsi. L’operazione delle Fiamme Gialle cremasche si inquadra nell’ambito delle più ampie attività eseguite dalla Guardia di Finanza a salvaguardia del mercato dei beni e dei servizi, con particolare riguardo alla contraffazione, alla tutela del Made in Italy e alla sicurezza dei prodotti. Pier Giorgio Ruggeri