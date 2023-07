Vecchio ospedale: la rinascita si avvicina

Ci vorranno circa otto mesi di cantiere per vedere rinascere la parte dell’ex ospedale di Casalpusterlengo che si affaccia su viale Cappuccini: l’amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo della maxi riqualificazione che darà nuova funzionalità all’immobile di pregio dismesso da diversi anni. Si tratta di un intervento fortemente voluto dall’esecutivo casalino che di fatto fa uno sprint in avanti rispetto all’altro mega progetto, sull’altra ala del vecchio nosocomio, di cui si sta occupando l’Asst di Lodi. Il Comune ha già messo a terra i finanziamenti (adeguati ai costi delle materie prime schizzati verso l’alto): ai 500 mila euro di stanziamenti regionali, la Giunta ne ha aggiunti 150mila, attingendo da fondi di bilancio. Nel 2024 dunque, se l’iter sarà rispettato, una parte dell’ex ospedale ospiterà la nuova sede dei servizi sociali e nuove location per uffici ed associazioni. Inoltre saranno riqualificati gli spazi esterni. Il progetto che interessa l’Asst prevede invece la nascita di una Comunità Riabilitativa ad elevata Assistenza e di un Centro Diurno per il trattamento dei Disturbi Alimentari. M.B.