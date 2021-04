di Paola Arensi Vandali in azione nella palestra della scuola di Guardamiglio. Ora è caccia ai responsabili. Negli ultimi tempi le incursioni ai danni di beni pubblici di Guardamiglio e frazione non si contano più. La guardia quindi resta alta e in gran parte dei casi i blitz potrebbero essere stati compiuti da ragazzi annoiati che non si rendono conto delle conseguenze e dei danni che provocano. Tra sabato e domenica qualcuno è entrato nella palestra delle scuole di via Umberto I e ha lasciato dietro di sé fastidiosi...

Vandali in azione nella palestra della scuola di Guardamiglio. Ora è caccia ai responsabili. Negli ultimi tempi le incursioni ai danni di beni pubblici di Guardamiglio e frazione non si contano più. La guardia quindi resta alta e in gran parte dei casi i blitz potrebbero essere stati compiuti da ragazzi annoiati che non si rendono conto delle conseguenze e dei danni che provocano. Tra sabato e domenica qualcuno è entrato nella palestra delle scuole di via Umberto I e ha lasciato dietro di sé fastidiosi vandalismi. Ci si è accorti dell’intrusione lunedì. Gli intrusi hanno preso un idrante dal cortile e lo hanno infilato nella finestra della palestra per spruzzare acqua. All’interno, infine, sono state trovate bottiglie e cartacce, resti forse di una merenda. Già a marzo qualcuno aveva cercato di entrare a scuola. Ma quella volta era scattato l’antifurto e si era precipitata in posto una pattuglia di Metronotte Piacenza, la vigilanza privata ingaggiata dal Comune, alcuni anni fa, con una convenzione e i malfattori erano fuggiti prima di provocare problemi. La gang aveva spaccato la maniglia della porta dell’aula di informatica della scuola primaria, al primo piano ed era poi fuggita dalle scale antincendio adiacenti. Era mezz’ora dopo la mezzanotte. Il 28 marzo, inoltre, i soliti ignoti sono tornati in azione al campo da calcio della frazione Valloria, dove hanno tagliato la rete e forzato la porta della casetta in cui l’associazione sportiva del paese tiene i propri materiali. Oltre al danno all’infisso, il gesto ignobile di rubare dei palloni in uso ai ragazzi. "All’epoca del blitz in palestra ero intervenuto personalmente, insieme ai carabinieri e da quello che abbiamo visto, gli sconosciuti erano entrati dalla porta principale ed hanno tentato di accedere ai locali di informatica – spiega il vicesindaco Daniele Chiesa - Ma era già scattato l’antifurto e dopo pochi minuti è arrivata sul posto un’auto del servizio Metronotte che, quotidianamente esegue controlli in orari diversi. Anche qui solo danni, ma niente furto" continua Chiesa che, col sindaco Elia Bergamaschi, mantiene alta l’attenzione.

"Apparentemente sembra opera di ragazzi che si divertono a fare danni ad opere pubbliche, senza sapere che, per le riparazioni, vengono spesi anche soldi loro". Problemi persino in zona cimitero, sempre a marzo, in pieno coprifuoco, dove altri vandali hanno divelto panchine in cemento e danneggiato i giochi per i bambini presenti nei parchi e che spesso vengono presi di mira e rotti. Spesso, in piena notte, vengono infatti allertati i carabinieri per gli schiamazzi e nella speranza di prevenire guai.