Vandali in stazione

CODOGNO (Lodi)I vandali imbrattano di nuovo il muro del nuovo tunnel ferroviario di Codogno e gli incivili spargono immondizia, appello dei pendolari: "Fate qualcosa per ridurre questo degrado!". Le scale finite nel mirino dei soliti ignoti sono quelle che portano in viale Trivulzio. Qualcuno, nei giorni scorsi, dopo i precedenti episodi di 10 giorni e dello scorso anno, ha di nuovo imbrattato, con una bomboletta di vernice, la nuova uscita. La segnalazione arriva da Filippo Falco, esponente del Comitato viaggiatori e pendolari Sud Milano e Lodigiano: "Proviamo amarezza nei confronti di chi distrugge quanto fatto, senza farsi scrupoli e dopo 7 anni di lavori, ancora in corso". Rete ferroviaria italiana sta infatti investendo sulla stazione di Codogno, perché vuole garantire gli standard delle principali ferrovie europee. Nella zona di viale Trivulzio "abbiamo documentato lo scarso decoro – proseguono i pendolari –: un sacchetto della spazzatura, per esempio, è stato fotografato dal 10 aprile 2025 e ieri era ancora lì. In realtà era stato gettato a terra già giorni prima, poi ci siamo decisi a segnalarlo. Ma anche il bordo strada di viale Trivulzio è sporco". "Aspettiamo che i pendolari riprogrammino l’incontro con me e il sindaco – dice il Consigliere comunale delegato Fabio Bozzi –, parleremo di tutti i problemi segnalati. A fine lavori saranno posizionate anche telecamere. Invece per i rifiuti, sarebbe bene segnalarli alla partecipata Asm, preposta alla pulizia e che ha un apposito numero verde. Si sarebbe scoperto che hanno avuto un problema con una spazzatrice, ma che era già stato programmato un doppio passaggio per rimediare". P.A.