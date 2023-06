Vandali attaccano Edicola Votiva a Terranova dei Passerini, indignata la sindaca Resemini

Vandali scatenati si sono accaniti sull’edicola votiva raffigurante l’apparizione della Madonna che si trova lungo la roggia Regina Codogna, in territorio di Terranova dei Passerini: nella notte tra lunedì e martedì, infatti, ignoti hanno divelto la piccola cancellata, distrutto il vaso di fiori, sparso i ceri votivi in giro per la cappella ed appiccato un principio d’incendio ai piedi dell’immagine sacra che fortunatamente non è stata danneggiata irrimediabilmente. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri. Indignata la sindaca del paese Alba Resemini. "Guai a chi tocca Terranova e guai a chi non ha rispetto della proprietà altrui e dei beni di interesse storico e religioso – ha ribadito il primo cittadino Resemini –. Metterò in campo tutto quanto serve per collaborare con la giustizia al fine di inchiodare i vandali alle loro responsabilità".